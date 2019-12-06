В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)

6 декабря 2019 13:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агджабединцы, с большим воодушевлением встретившие инициативу Первого вице-президента Мехрибан Алиевой по высаживанию 650 тысяч деревьев за один день по случаю 650-летнего юбилея поэта и мыслителя Насими, с активно участвуют в широкомасштабной акции, сообщает в пятницу Trend.

В ходе великодушной акции в районе сажают тысячи лиственных и хвойных деревьев.

Деревья высаживают на участке автомагистрали Мингячевир-Бахрамтепе, проходящей через Агджабединский район.

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  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
  • В Агджабеди тоже проходит акция высаживания деревьев (ФОТО)
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