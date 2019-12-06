В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)

6 декабря 2019 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Жители Гахского района с большим воодушевлением присоединились к инициативе Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по высадке 650 тысяч деревьев за один день в связи с 650-летним юбилеем великого поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Как сообщает в пятницу Trend, в рамках акции шестого декабря на территории района была осуществлена высадка тысяч саженцев.

Для обеспечения реализации этой акции, которая направлена на широкую пропаганду наследия поэта, и в то же время на улучшение экологической ситуации, на самом высоком уровне осуществлены масштабные подготовительные работы. В целом, кампания охватывает множество населенных пунктов района, включая и город Гах.

В акции по высадке деревьев приняли участие свыше двух тысяч жителей района. На территории района высаживаются деревья, соответствующие климатическим условиям региона - липы, акации, кипарисы, ханский платан, ореховое дерево, каштан и другие деревья.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
  • В Гахском районе продолжается акция по высадке деревьев (ФОТО)
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