Проведен II Форум солидарности волонтеров Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках «Недели волонтеров в Азербайджане» пятого декабря прошел II Форум солидарности волонтеров Азербайджана, с участием около трех тысяч представителей молодежи, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Форум был реализован при совместной организации Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и Фонда Молодежи. В рамках форума также была организована выставка всех волонтерских движений и молодежных организаций, действующих в стране.

БТА приняло активное участие в волонтерской программе «Транспортные агенты».

Волонтеры программы «Транспортные агенты» посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов, а затем приняли участие в организованной в рамках форума выставке.

В церемонии награждения волонтеров, проявивших активность в течение года, дипломом и ценным подарком был награжден и волонтер БТА.

Форум был продолжен выступлениями представителей волонтерских организаций и движений в формате "TEDx" и музыкальными номерами, исполненными представителями талантливой молодежи, достигших успехов в различных международных конкурсах.

Затем официальные гости и представители волонтерских организаций сделали совместное фото.

Отметим, что к волонтерской программе «Транспортные агенты» присоединились 60 волонтеров, а успешно завершившие программу 35 волонтеров были удостоены сертификатами БТА.

Семеро из успешно завершивших программу волонтеров были трудоустроены в БТА.

В новом центре транспортного обмена «Кёроглу» 24 волонтера программы «Транспортные агенты» обслуживают пассажиров в часы пик.

Именно благодаря чуткому вниманию, заботе и активной поддержке Президента Азербайджана, оказываемой этой сфере, наряду с имеющимися на сегодняшний день достижениями движения волонтеров, созданы новые возможности для молодежи.

Благодаря деятельности волонтеров каждый день тысячам людей оказывается необходимая помощь.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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