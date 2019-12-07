Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)

7 декабря 2019 13:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку определились победители Первых эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана, сообщает в субботу Trend.

В эстафете приняли участие гимнасты сборных команд Азербайджана по различным видам гимнастики и их родители, а также тренера. Общее число участников эстафеты - около 200 человек. В эстафете участвовали девять команд, для них было подготовлено пять соревнований, в ходе которых они продемонстрировали свои спортивные способности.

По итогам пяти соревнований эстафеты первое место заняла команда "Карабах" с результатом 499 баллов, второе место - команда "Гюлистан" (481 балл), на третьем месте расположилась команда "Бабек" (466 баллов). Победителям и призерам были вручены Кубки.

Отметим, что четвертое место заняла команда "Гобустан" (465 баллов), пятое - "Кёроглу" (432 балла), шестое - "Хазар" (429 баллов), седьмое - "Гёйгёль" (399 баллов), восьмое место - "Одлар юрду" (394 балла), девятое – "Шахдаг" (379 баллов).

За ходом состязаний наблюдали трое основных судей – Мехман Алиев, Фарид Мамедзаде и Наталья Буланова, а также девять помощников судей.

На соревнованиях царила дружеская атмосфера, была здоровая конкуренция, поэтому проигравших не было. Эстафета стала настоящим праздником для участников и всех, кто наблюдал за ходом соревнований со зрительских трибун. Спортивное состязание вызвало самые яркие эмоции и оставило отличные впечатления. Каждая команда была настроена на победу, и все соревновались в полную силу. Эстафета объединила участников, превратив их в одну большую гимнастическую семью.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
  • Захватывающе, ярко и интересно: Определились победители эстафетных соревнований Федерации гимнастики Азербайджана (ФОТО)
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