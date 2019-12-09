Кабмин Азербайджана будет устанавливать число студентов, принимаемых в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Кабмин Азербайджана внес изменение в «Правила содержания, организации магистерского образования и присвоения степени «магистра», утвержденные решением №88 от 12 мая 2010 года.

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт Кабмина.

Согласно документу, число студентов, которые будут приниматься в магистратуру по разным специальностям, будет устанавливаться Кабмином с учетом существующей материально-технической базы и научно-педагогического потенциала.

В связи с применением изменения расходы на получение образования студентами, обучающимися в рамках госзаказа и за государственный счет, будут финансироваться в пределах средств, предусмотренных для этой цели в госбюджете Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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