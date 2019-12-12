Минобразования Азербайджана обеспечит учебниками учащихся азербайджанских школ в Грузии

12 декабря 2019 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджанские школы в Грузии находятся в центре внимания министерства образования Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказала заместитель министра образования Махаббат Велиева. По ее словам, министерство взяло на себя обеспечение учебниками учащихся этих школ.

"Также министерство образования держит в центре внимания вопросы кадровых назначений в этих школах", - сказала Велиева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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