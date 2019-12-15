В Масаллинсом районе проведена осенняя кампания по посадке деревьев (ФОТО)

МАСАЛЛЫ /Trend/ - Проводимая министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана осенняя кампания по посадке деревьев 14 декабря продолжилась в Масаллинском районе.

Как сообщает Trend, в ходе акции по посадке деревьев, проведенной с участием деятелей науки, жителей села, представителей общественности и средств массовой информации на 20 гектарах пустынных лесных угодий вблизи села Гюллютепе, а также сгоревших участках лесной зоны, были посажены саженцы фруктовых деревьев и лесных пород.

Принимавший участие в посадке деревьев заместитель министра экологии и природных ресурсов Фирдовси Алиев отметил, что мероприятие организовано с целью почтения памяти академика Гасана Алиева, внесшего неоценимый вклад в науку в области естествознания и экологии, уделявшего особое внимание закладке озеленительных полос и фруктовых садов.

Директор Института географии Национальной Академии наук Азербайджана, академик Рамиз Мамедов отметил, что сегодня он лично посадил 10 фруктовых деревьев: «В близлежащем к селу лесном массиве желательно сажать фруктовые деревья, потому что через несколько лет сельчане будут наслаждаться плодами посаженных деревьев. Мы верим, что люди не будут истреблять деревья, плодами которых они будут наслаждаться. Поэтому мы высоко ценим посадку фруктовых деревьев в лесных районах и, в целом, создание агролесов в пустых участках лесных массивов. Заслуги академика Гасана Алиева в расширении территорий озеленительных полос, а также ассортимента местных плодовых сортов и их интеграции в лесные массивы – исключительны. Отрадно, что традиции закладки озеленительных полос и фруктовых садов продолжаются и сегодня».

Ученые, принимавшие участие в акции, отметили, что гордятся своим вкладом в озеленение страны и реализацией идей академика Гасана Алиева.

Принявшие участие в акции по посадке деревьев жители Гюллютепе и прилегающих сел также высоко оценили гуманную и природолюбивую кампанию по расширению лесной территории, сказали, что будут принимать активное участие в сохранении посаженных деревьев.

Аксакал района Сархат Мамедов отметил, что местные жители с энтузиазмом присоединились к этой экологической акции: «Каждый посадивший по дереву внес свой вклад в увеличение лесистости нашего района. Мы обещаем, что будем защищать и лес, и деревья для будущих поколений».

Жительница района Ульвия Дадашева сказала, что участвует в этой акции вместе с членами своей семьи: «Мы приехали из соседней деревни и участвуем в посадке деревьев. Рада, что посадили именно фруктовые деревья. Через несколько лет мы будем собирать фрукты, а тоже отдыхать в тени деревьев, которые посадили своими руками. Хотелось бы также отметить, что наша деревня еще не газифицирована. Поэтому нам очень нужны дрова. Надо готовить, рубить дрова и топить дом. Раньше мы ходили в лес и сами поставляли дрова. Это было и опасно, и трудно. Сейчас наша работа намного облегчилась. Теперь Управление лесного хозяйства само поставляет дрова, и наша потребность в топливе удовлетворяется».

После посадки деревьев был проведен круглый стол с участием деятелей науки. На мероприятии отмечен неоценимый вклад академика Гасана Алиева в закладку озеленительных полос, подчеркнута важность продолжения работ по расширению лесного покрова в стране.

(Автор: Джейхун Алекберов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.