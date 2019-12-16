В рамках конкурса «Социальные проекты» в Азербайджане будет создан словарь языка жестов

16 декабря 2019 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Началась реализация проекта «Родной язык жестов», победившего в рамках конкурса «Социальные проекты», объявленного в 2019 году Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, сообщает в понедельник Trend.

Проект «Родной язык жестов», представленный на конкурс Общественным объединением «Поддержка глухим», нацелен на повышение способности людей с ограниченными возможностями слуха и речи заниматься трудовой деятельностью и подготовку словаря языка жестов для их общения с окружающими людьми.

Подготовка такого словаря поспособствует устранению трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями слуха и речи во время общения.

Планируется также разработка веб-сайта и мобильного приложения, где будет представлена такая информация, как изображение знаков, выражающих мимику, считающуюся важной частью языка жестов, а также пояснения слов в виде картинок.

Этот проект будет полезен и для сурдопереводчиков, сурдологов, учителей и логопедов, работающих с людьми с ограниченными возможностями слуха и речи, а также членов их семей.

Напомним, что конкурс «Социальные проекты» охватывает инициативы по созданию равных возможностей и нацелен на обеспечение физического, социального, интеллектуального и духовного развития членов общества, а также на инициативы по охране здоровья; развитие науки и образования, реализацию инновационных идей и инициативы по совершенствованию просветительской работы; инициативы по охране природы и окружающей среды; сохранение толерантной и инклюзивной среды в обществе; инициативы по созданию равных возможностей в этой сфере и другие социальные проекты для достижения Целей и задач устойчивого развития ООН, развития гражданского общества и формирования инициативной среды.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В состоянии здоровья Огтая Гюльалыева наблюдается улучшение
Общество 13 декабря 19:58
Фонд Гейдара Алиева продолжает оказывать необходимую помощь в лечении Огтая Гюльалыева
Общество 11 декабря 13:12
При поддержке Фонда Гейдара Алиева состоялось танцевальное и музыкальное гала-мероприятие «Исцеление искусством» (ФОТО)
Общество 10 декабря 12:19
Фонд Гейдара Алиева удостоен специальной премии за павильон «Азербайджан» на ВДНХ в Москве (ФОТО)
Политика 5 декабря 17:49
При поддержке Фонда Гейдара Алиева будет капитально отремонтирована спортивная зона школы в Китае (ФОТО)
Общество 4 декабря 11:25
По инициативе Фонда Гейдара Алиева был организован международный симпозиум "Промышленные обязательства: вклад в археологию и национальное наследие" (ФОТО)
Общество 28 ноября 16:40
Лента новостей
Бахтияр Асланбейли: ВР перечислила в SOFAZ свыше $135 млрд (ВИДЕО)
Энергетика 14:53
Текстильное предприятие Азербайджана увеличило производство детской одежды
Бизнес 14:52
В Грузии проходит конференция Парламентской Ассамблеи Совета Европы
Грузия 14:49
Почти 4 млн тонн грузов из Ливана перевезены через порты Турции
Бизнес 14:47
Армия Азербайджана в этом месяце посадит свыше 200 тыс. деревьев
Общество 14:40
Завтра в Баку до 14 градусов тепла
Общество 14:39
Всемирный банк подвел итоги деятельности в Узбекистане в 2019 (Эксклюзив)
Бизнес 14:37
Сеявуш Гейдаров: Во многих странах толерантность ослабла и причина тому — исламофобия и ксенофобия
Общество 14:37
Растет число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства
Турция 14:36