В рамках конкурса «Социальные проекты» в Азербайджане будет создан словарь языка жестов

БАКУ /Trend/ - Началась реализация проекта «Родной язык жестов», победившего в рамках конкурса «Социальные проекты», объявленного в 2019 году Общественным объединением «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева, сообщает в понедельник Trend.

Проект «Родной язык жестов», представленный на конкурс Общественным объединением «Поддержка глухим», нацелен на повышение способности людей с ограниченными возможностями слуха и речи заниматься трудовой деятельностью и подготовку словаря языка жестов для их общения с окружающими людьми.

Подготовка такого словаря поспособствует устранению трудностей, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями слуха и речи во время общения.

Планируется также разработка веб-сайта и мобильного приложения, где будет представлена такая информация, как изображение знаков, выражающих мимику, считающуюся важной частью языка жестов, а также пояснения слов в виде картинок.

Этот проект будет полезен и для сурдопереводчиков, сурдологов, учителей и логопедов, работающих с людьми с ограниченными возможностями слуха и речи, а также членов их семей.

Напомним, что конкурс «Социальные проекты» охватывает инициативы по созданию равных возможностей и нацелен на обеспечение физического, социального, интеллектуального и духовного развития членов общества, а также на инициативы по охране здоровья; развитие науки и образования, реализацию инновационных идей и инициативы по совершенствованию просветительской работы; инициативы по охране природы и окружающей среды; сохранение толерантной и инклюзивной среды в обществе; инициативы по созданию равных возможностей в этой сфере и другие социальные проекты для достижения Целей и задач устойчивого развития ООН, развития гражданского общества и формирования инициативной среды.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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