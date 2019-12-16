В Баку расторгнуты трудовые договора с 18 директорами школ

16 декабря 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В течение 2019 года в учебные заведения при Управлении образования по городу Баку на должность директора были приняты 26 человек.

Об этом сказал директор управления Рашад Тагиев, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, 13 директоров сменили место работы. Продлены срочные трудовые соглашения с 111 директорами школ. Соглашения с 30 директорами, достигшими предельного возраста работы, продлены в рамках текущего учебного года. С 18 директорами школ трудовые договора были расторгнуты.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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