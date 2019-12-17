Азай Гулиев: В Азербайджане очень актуально принятие законопроекта о социальных заказах

17 декабря 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня очень актуально принятие законопроекта о социальных заказах.

Об этом на конференции на тему «Сотрудничество с НПО в сфере социальных услуг: достижения и перспективы» сказал председатель Совета государственной поддержки НПО при Президенте Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азай Гулиев, сообщает во вторник Trend.

По его словам, проект подготовлен Советом, и представлен в Милли Меджлис (парламент).

Он выразил надежду, что этот вопрос будет рассмотрен после формирования очередного созыва парламента: «В законодательной сфере есть пустоты. Несколько лет назад был принят закон о социальных услугах. Однако практика показывает, что необходим новый подход, состоящий в том, что необходим законопроект о социальных заказах.

(Автор6 Ильхама Исабалаева. Текст6 Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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