До конца года в жилых зданиях в Баку будет установлено более 540 новых лифтов

19 декабря 2019 09:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В этом году Исполнительной властью Баку ввезены в столицу 542 новых лифта, сообщает в четверг Trend со ссылкой на городскую власть.

Согласно информации, до конца этого года в 162 зданиях будут установлены новые лифты. "Доставка лифтов продолжится и в следующем году. В настоящее время заменяются лифты в зданиях, находящихся на балансе Объединения жилищно-коммунального хозяйства городской Исполнительной власти. Планируется замена лифтов во всех этих зданиях", - сказали в ИВ.

Было отмечено, что процесс замены лифтов с истекшим сроком эксплуатации в многоэтажных зданиях по городу Баку будет продолжен и в следующем году. Параллельно в многоэтажных зданиях проводится текущий ремонт лифтов, срок которых не истек.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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