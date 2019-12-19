Азербайджанский чай назван лучшим в Канаде

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский чай удостоен в Канаде звания лучшего чая.

Об этом сказал Trend в четверг руководитель ООО "Yaşıl Çay" Араз Ягубов.

По его словам, недавно предприятие посетили представители Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

«Нам сообщили, что FAO отправила в Канаду образцы азербайджанского чая, где наш чай и другие виды чая прошли тестовую проверку. В результате азербайджанский чай был удостоен звания лучшего среди других сортов этого напитка», - сказал Ягубов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)

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