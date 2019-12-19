В Баку сохранится теплая погода

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 3-6, днем - 11-14, в Баку ночью - 4-6, днем - 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 766 до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана днем преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых восточных районах ожидается морось. Местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 0-5, днем - 11-16 градусов тепла, в горах ночью - 0-5, днем - 6-11 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.