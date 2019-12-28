В Баку открыты два новых и отменен один автобусный маршрут — БТА (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По многочисленным просьбам жителей поселка Бадамдар, поступившим в Бакинское транспортное агентство (БТА), автобусный маршрут № 3 будет продлен до этого поселка, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Агентство.

Для перевозки жителей поселка к станции метро «Эльмляр Академиясы», Комитету статистики, станции метро «Гянджлик», проспекта Ататюрк, 7-й микрорайон и станции метро «Дарнагюль», а также использования маршрута в обоих направлениях жителями, проживающими по ул. А. Аббасзаде (Оксфордская школа), автобусы будут следовать до поселка Бадамдар.

Чтобы схема движения маршрута № 3 не дублировалась в направлении проспекта Гусейн Джавида, изменена и схема движения автобуса № 53.

Отныне автобусы № 53 будут ехать:

в направлении круга «20-й участок»: поселок Бадамдар - Бадамдарское шоссе - проспект Парламента - площадь Азнефть - ул. Нефтяника Гурбана - Бибиэйбатская дорога - круг «20-го участка»;

в направлении поселка Бадамдар: круг «20-го участка» - ул. Микаила Усейнова – площадь Азнефть – проспект Парламента – Бадамдарское шоссе – поселок Бадамдар.

Также для облегчения передвижения жителей, проживающих на территории, называемой «Атчылыг» в поселке Бина, изменена схема движения маршрута № 160А.

Эти автобусы будут следовать следующим образом:

в сторону поселка Бина: населенный пункт «Атчылыг» в поселке Бина - ул. Али Исазаде - школа № 326 (ул. Шах Исмаила Хатаи);

В направлении населенного пункта «Атчылыг»: поселок Бина (326-я школа) – ул. Шах Исмаила Хатаи – ул. Али Исазаде - населенный пункт «Атчылыг» в поселке Бина.

Также из поселка Говсан в поселковый центр Тюркан открывается новый маршрут № 210 Тпо следующей схеме:

в направлении пос. Тюркан: пос. Тюркан (ул. Ильгара Ахлиманова) – Говсанское шоссе – пос. Тюркан (школа № 119);

в направлении пос. Говсан% пос. Тюркан (школа № 119) – Говсанское шоссе – ул. Эльмана Гасымова - пос. Говсан (ул. Ильгара Ахлиманова).

Кроме того, изменены схемы движения автобусов 106,113,191 и 213, конечная остановка которых перенесена на проспект Гара Гараева:

в сторону ст. метро «Гара Гараев»: ул.Ширина Мирзоева – ул. Тофига Аббасова – ул. Азера Манафова - просп. Гара Гараева (перед парком);

в сторону ж/д станции Бакиханов: просп. Гара Гараева (перед парком) – ул. Азера Манафова – ул. Тофига Аббасова – ул. Ширина Мирзоева и далее по обычному маршруту.

Кроме того, в связи с дублированием схем движения маршрутов №№ 76 и 78 и отменен маршрут № 78.

В связи с этим изменена схема движения маршрута № 76:

в направлении ст. метро «Нефтчиляр»: ж/д станция Бакиханов (ул. Явера Алиева) – ул. Назима Исмайлова – ул. Эльдара Халилова – ул. Мухтара Фаталиева – ул. Рухуллы Ахундова – ул. Сакита Годжаева и далее по прежнему маршруту;

в направлении пос. Бакиханова - ул. Сакита Годжаева - ул. Рухуллы Ахундова - ул. Мухтара Фаталиева - ул. Эльдара Халилова - ул. Назима - Исмайлова - ж/д станция Бакиханов (ул. Явера Алиева).

Все изменения войдут в силу 30 декабря.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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