Bakcell и ASAN Məktub организовали праздник для детей страдающих лейкемией (ФОТО)

Компания Bakcell и проект ASAN Məktub организовали праздничное мероприятие посвященное Новому Году, для детей, страдающих лейкемией.

Очередная инициатива проекта ASAN Məktub (ASAN Письмо), воплощенная при партнерстве Bakcell и поддержке Personaj Agency, была организована с целью подарить радость и атмосферу праздника 35 детям, страдающим лейкемией. Так, в рамках проекта был организован визит в Научно-Исследовательский Институт Гематологии и Переливания Крови имени Бахадура Эйвазова, чтобы порадовать детей и вручить им новогодние подарки.

Основная цель проекта «ASAN Письмо», осуществляемого организацией «ASAN Волонтеры» это дарить радость детям, принадлежащим к уязвимым группам населения, и повышать уровень социальной ответственности и чувство заботы в обществе. В рамках проекта «ASAN Письмо», направленного на воплощение детских желаний в жизнь, письма написанные детьми размещаются на сайте www.asanmektub.az и их желания исполняются добрыми и небезразличными гражданами. Мобильная связь в рамках проекта также предоставляется компанией Bakcell.

Компания Bakcell оказала поддержку тысячам детей, благодаря активному участию в проектах, направленных на помощь детям, нуждающимся в особой заботе и предоставление им равных прав и возможностей для инклюзивного образования. Долгосрочное сотрудничество с проектом «ASAN Письмо» предоставило Bakcell еще больше возможностей дарить детям радость и исполнять их желания.

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О компании Bakcell

Первый оператор мобильной связи в Азербайджане – компания Bakcell, предлагает широкий спектр продуктов и услуг для пользователей современных услуг мобильной связи. Bakcell предоставляет своим клиентам лучшие в своем классе услуги мобильного интернета.

Благодаря более 8000 базовых станций, сеть Bakcell охватывает 99% населения и 93% территории страны (за исключением оккупированных территорий).

Сегодня, Bakcell имеет самую большую и скоростную сеть 4G в стране, охватывая почти 93% населения и центральные части всех регионов Азербайджана (за исключением Нахчыванской АР и территорий находящихся под оккупацией).

Для получения дополнительной информации о продуктах и услугах Bakcell, пожалуйста, посетите www.bakcell.com или позвоните по номеру 555. Для ознакомления с пресс-релизами, посетите www.bakcell.com/ru/news (или www.bakcell.com/en/news для пресс-релизов на английском языке).

Если вы не являетесь абонентом Bakcell, но хотите узнать о компании и предоставляемых услугах, пожалуйста, позвоните по номеру 012 498 89 89.

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