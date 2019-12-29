Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)

29 декабря 2019 13:24 (UTC+04:00)

В Бакинском государственном университете (БГУ) состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира. Открыл мероприятие ректор Эльчин Бабаев, подчеркнувший, что этот исторический день, празднование которого инициировано общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, отмечается с большим энтузиазмом.

Обозначив уходящий год для Азербайджана как успешный, Эльчин Бабаев отметил, что в стране прошло ряд международных мероприятий, что является показателем эффективности нашей внешней политики и высокого международного авторитета.

Оратор сказал, что 2019 год также запомнился как год реформ. Главным критерием глубоких реформ, нацеленных на будущее, является дальнейшее развитие и усиление Азербайджана. Работы по улучшению благосостояния граждан, реформы в социальной сфере, развитие научно-технической базы вузов также стали запоминающимися событиями года.

Ректор подчеркнул, что 2019 год стал историческим годом для БГУ, который отмечает свое 100-летие. Юбилей университета отмечался на государственном уровне. Речь Президента Ильхама Алиева на торжественной церемонии является программой для нас, - указал Эльчин Бабаев.
По его словам, в связи с юбилеем БГУ около 800 сотрудников вуза награждены юбилейной медалью университета, а 113 сотрудников - высокими государственными наградами.

Ректор Эльчин Бабаев поздравил преподавателей и студентов вуза и пожелал им дальнейших успехов, крепкого здоровья и счастья в наступающем году.

Затем исполняющий обязанности декана исторического факультета Ибрагим Зейналов выступил с докладом о Дне солидарности азербайджанцев мира.

Мероприятие продолжилось с художественной частью.

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  • Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)
  • Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)
  • Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)
  • Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)
  • Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)
  • Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)
  • Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)
  • Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)
  • Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)
  • Ректор Эльчин Бабаев:«Юбилейный для БГУ 2019 год запомнился как год реформ в Азербайджане» (ФОТО)
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