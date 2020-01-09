Дана оценка сейсмической опасности в Азербайджане

9 января 2020 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Институт геологии и геофизики Академии наук Азербайджана совместно с Республиканским центром сейсмологической службы провело исследования в направлении оценки сейсмической опасности в Кавказско-Каспийском регионе

Как сообщает в четверг Trend, исследования проведены в рамках проекта "Трехмерная геодинамическая модель Кавказско-Каспийского региона на основе данных GPS: деформации земной коры и оценка сейсмической опасности". В результате 3D анализа в ходе исследований было установлено, что в Азербайджане и на соседних территориях эпицентры землетрясений с минимальной магнитудой расположены на глубине 15-22 километра, а также изучено их распределение по глубине.

Впервые институт провел статистический анализ классификации землетрясений по энергетическим классам, которые произошли в сейсмоактивных зонах Балакен-Загаталы, Шеки-Исмайыллы и Абшеронский полуостров. В ходе исследований установлена зависимость мелких землетрясений, вызванных крупными, вследствие цикла повторений.

Также была установлена определенная связь между распространением напряженности вблизи очагов сильных землетрясений на Абшеронском архипелаге, и активностью грязевых вулканов.

Отметим, что проект "Исследования сейсмической напряженности в Азербайджане и прилегающих регионах на основе пространственно-временной динамики сейсмичности и интегрированному анализу GPS-сигналов", представленный на конкурс НАНА-CNR (Италия), находится на стадии экспертизы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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