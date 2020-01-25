Заповедник "Юхары Баш" получил статус национального заповедника

БАКУ /Trend/ - Государственному историко-архитектурному заповеднику "Юхары Баш" присвоен статус национального заповедника.

Как сообщает в воскресенье Trend, соответствующее решение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.

С целью обеспечения исполнения пункта 3.3 указа Президента Азербайджана от 19 января 2016 года «Об охране исторической части города Шеки» Государственному историко-архитектурному заповеднику "Юхары Баш" присвоен статус национального заповедника.

Государственному агентству по туризму поручено вместе с министерством финансов решить вопросы, вытекающие из этого решения.

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