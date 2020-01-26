Главный врач о массовом отравлении в Баку

БАКУ /Trend/ - Распространенная в некоторых сайтах информация о размещении в один день 40 человек с отравлением от угарного газа в отдел токсикологии Клинического медицинского центра №1 не соответствует действительности.

Об этом сказал Trend главный врач Клинического медицинского центра №1 Адалят Дадашов.

Он отметил, что определенные люди распространяют ложную информацию, чтобы вызвать ажиотаж в обществе. "Хочу сообщить, что вчера в отдел токсикологии в индивидуальном порядке из разных территорий Баку были доставлены 14 человек с отравлением от угарного газа. Этим лицам была оказана первая медицинская помощь, а после амбулаторной помощи они были отпущены домой. Вчера в Баку не происходило никакого массового отравления", - сказал Адалят Дадашов.

Напомним, что в некоторых сайтах была распространена информация о том, что вчера в Баку произошло массовое отравление от угарного газа, в результате чего 40 человек были доставлены в отдел токсикологии Клинического медицинского центра №1.

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