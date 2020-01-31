На 40-й сессии Исполкома ИСЕСКО утверждено новое название организации

БАКУ /Trend/ - В столице ОАЭ Абу-Даби 29-30 января состоялась 40-я сессия Исполнительного совета ИСЕСКО (Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры) на уровне полномочий генеральной конференции, сообщает в пятницу Trend.

На сессии единогласно были приняты новое название и лого организации. Отныне ИСЕСКО будет называться «Организация по образованию, науке и культуре исламского мира».

Отметим, что Азербайджан на сессии представлял секретарь Национальной комиссии Азербайджана по ИСЕСКО, заместитель руководителя Аппарата министерства культуры и завотделом по международному сотрудничеству и инновационному развитию Васиф Эйваззаде. В мероприятии участвовали министр культуры и знаний ОАЭ Нура бинт Мухаммед аль-Кааби, генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик, секретари национальных комитетов и другие официальные представители.

Открывая сессию вступительным словом, Нура бинт Мухаммед аль-Кааби высоко оценила деятельность ИСЕСКО. Гендиректор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик рассказал о новой стратегии организации, выдвинул ряд предложений по усилению ее деятельности.

После выступлений были обсуждены темы повестки дня, в том числе стратегический план ИСЕСКО на 2020-2030 годы, план деятельности на 2020-2021 годы, новый структурный проект организации, создание Международного консультативного совета и др., заслушан отчет о деятельности ИСЕСКО за последние годы, а также финансовый отчет. Также были утверждены поправки в Устав организации.

Представитель Азербайджана Васиф Эйваззаде принял активное участие в обсуждениях, выдвинул предложения по вопросам повестки дня.

Следующую, 41-ю сессию Исполкома решено провести в начала следующего года в штаб-квартире ИСЕСКО в Рабате.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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