В Баку продается вилла стоимостью в 4 млн манатов

БАКУ/Trend/ - Стали известны территории в Баку, где зафиксированы самые дорогие и самые дешевые цены на жилье.

"В портфеле руководимой мной структуры в прошлом месяце самая дорогая квартира была отмечена в Наримановском районе Баку", - сказал в четверг Trend директор консалтинговой компании "MBA Group" Нусрет Ибрагимов.

По его словам, четырехкомнатная квартира площадью 285 кв. метров в новостройке в этом районе стоила 1 850 000 манатов.

Ибрагимов отметил, что самая дешевая цена – 40 000 манатов была на четырехкомнатную отремонтированную квартиру в «ленинградке» в Гарадагском районе.

Он подчеркнул, что самая дорогая вилла в площадью 600 кв. метров, находящаяся поблизости Мечети Гейдара в Бинагадинском районе столицы, стоит 4 000 000 манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова.)