Впервые в Азербайджане в UNEC приступили к удаленному обучению (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В весеннем семестре 2019-2020 учебного года в UNEC (Азербайджанский государственный экономический университет) Extern впервые начато преподавание дисциплин "Введение в мультикультурализм" и "Социология" в дистантной форме.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на университет, 24 студентов первого курса, обучающихся в очной форме, по собственному желанию привлечены к обучению в дистантной форме.

Имена студентов, желающих дистанционно прослушать лекции по этим дисциплинам внесены в группы, созданные в системе для дистанционного образования. В ходе онлайн-уроков преподаватели пользуются учебными материалами, заранее загруженными в систему EDUMAN. В соответствии с правилами в электронном журнале отмечается посещаемость, и оценивается успеваемость студентов.

Экзамены будут проведены по обычным правилам, с физическим участием студентов. Результаты экзаменов дистантной группы будут сопоставляться с результатами других групп, далее сопоставленные данные будут проанализированы.

Отметим, что в UNEC Extern, оснащенный самым современным техническим оборудованием, имеется шесть студий для преподавания. Система "Электронный университет" UNEС, а также созданные в UNEC Extern возможности позволяют преподавать дисциплины как в удаленном режиме, так и в очной форме.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)