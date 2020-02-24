ВОЗ опровергла слухи о коронавирусе в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Азербайджане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении представительства ВОЗ в Азербайджане, сообщает в понедельник Trend.

В сообщении рекомендуется не верить сомнительной информации в связи с коронавирусом, распространяемой в социальных сетях, доверять сообщениям одних лишь официальных структур в Азербайджане и официальным страницам ВОЗ в социальных сетях: «Распространение необоснованных новостей опаснее чем сам коронавирус (COVID-19). ВОЗ постоянно в контакте с соответствующими структурами. В стране имеется комплект диагностических инструментов для выявления заражения коронавирусом, и диагностика, людей, заподозренных в заражении, будет проводиться посредством этих инструментов».

ВОЗ заявляет, что в качестве меры предосторожности необходимо сторониться лиц, заразившихся ОРВИ, часто мыть руки, в особенности, после контакта с больными и принадлежащими им предметами). Лица, у которых наблюдаются симптомы болезни, кашляя или чихая, должны держать дистанцию, и закрывать рот.

ВОЗ не рекомендует какие-либо ограничения в связи с поездками.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)