Гражданам Азербайджана не следует посещать страны, где обнаружен коронавирус - главный инфекционист
БАКУ /Trend/ - Гражданам Азербайджана следует воздерживаться от визитов в страны, где обнаружен коронавирус.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом в ходе брифинга оперативного штаба при Кабмине для представителей СМИ сказал главный инфекционист республики Джалал Исаев.
Он подчеркнул, что гражданам следует быть осмотрительными в этом вопросе.
"Естественно, нельзя никого заставить не совершать визиты в такие старны. Однако граждане сами должны помогать нам в сложившейся ситуации. По возможности им следует воздерживаться от визитов в такие страны, пока не будет устранена опасность", - сказал Джалал Исаев.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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