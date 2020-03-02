Решением Кабмина в Азербайджане приостанавливаются занятия во всех учебных заведениях (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана вынес решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Штаб, для пресечения возможной опасности распространения коронавируса на территории Азербайджана продолжаются неотложные упреждающие мероприятия. С целью недопущения фактов инфицирования, для повышения эффективности принятых в этом направлении мер, интенсификации медико-профилактических, дезинфекционных и других превентивных мер было принято решение о приостановке во всех учебных заведениях страны обучения, учебно-воспитательного процесса и связанных с ними мероприятий с третьего по девятое марта (первый учебный день назначен на 10 марта). За этот период министерству образования и соответствующим органам исполнительной власти Азербайджана, в подчинении которых имеются учебные заведения, указано продолжить медико-профилактические и дезинфекционные работы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)