Исполнительная власть Баку дала разрешение на проведение шествия женщин

БАКУ /Trend/ - Исполнительная власть г. Баку вынесла положительное заключение в связи с обращением Азербайджанского феминистского движения о проведении шествия, сообщает в четверг Trend со ссылкой на ИВ.

В ответе мэрии говорится, что территория, указанная в обращении, не подходит из соображений общественной безопасности для проведения массовых мероприятий ввиду многолюдности, а также наличия многочисленных бытовых, торговых, служебных и развлекательных объектов.

В качестве альтернативы был предложен маршрут для проведения шествия на территории от пересечения улиц 28 мая и Ази Асланова, через улицу Ази Асланова мимо учебно-спортивной базы спортивного клуба «Нефтчи» и далее по улице 20 Января до 5-го жилого массива в поселке Локбатан Гарадагского района Баку 8 марта 2020 года с 15:00 до 16:00 часов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)