В "Азерпочт" продолжаются мероприятия по профилактике коронавируса (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В центре почтовых перевозок ООО "Азерпочт" продолжаются профилактические мероприятия для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, во вторник сообщили Trend в компании.

Согласно сообщению, международные почтовые отправления после прохождения таможенного досмотра сначала принимаются в почтовом транспортном центре, затем обрабатываются. В связи с этим все принятые международные почтовые отправления дезинфицируются.

"Во всех почтовых помещениях и процессах, включая административные здания, служебные помещения, транзитного и почтового обслуживание, контроль качества, первичная регистрация и сортировка почтовых отправлений, таможенные пункты и автомашины, осуществляющие почтовые перевозки, проводятся дезинфекционные работы", - говорится в сообщении.

Согласно информации, в центре почтовых перевозок также проводится широкая просветительская работа. Сотрудники, непосредственно контактирующие с населением, информируются о коронавирусе в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и министерства здравоохранения Азербайджана.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)