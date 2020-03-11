В Клинический медцентр в Баку вернули человека, самовольно покинувшего место карантина

БАКУ/Trend/ - В I Клинический медцентр вернули человека, который день назад был помещен на карантин с подозрением на коронавирус, сообщает в среду Trend со ссылкой на Центр.

Сейчас он находится на карантине в медучреждении.

«Вчера один из находящихся на карантине без разрешения врача покинул больницу. Бригада врачей вернула его в Центр, и ему объяснили, что покидать больницу без разрешения нельзя. Подозреваемые в заражении коронавирусом находятся на карантине в палате, которую один из них самовольно, не сказав врачу, покинул. В настоящее время в палате находятся 6 человек, у них не выявлен коронавирус. По окончании карантина они будут выписаны», - сказали в медучреждении.

Напомним, что ранее в медиа была распространена информация о том, что один из подозреваемых в коронавирусной инфекции сбежал из Клинического медцентра.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)