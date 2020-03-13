Азербайджан закупит у ВОЗ защитные приборы
БАКУ/Trend/ - Азербайджан закупит у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) индивидуальные защитные приборы для работников здравоохранения, лечащих больных, и лабораторных работников, сообщает в пятницу Trend.
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