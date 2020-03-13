Управление образования Баку о центрах регистрации детей по приему в первый класс

БАКУ /Trend/ - Обращаясь в Центры альтернативной регистрации в рамках приема детей в первый класс общеобразовательных учреждений на 2020-2021 учебный год, родителям не следует брать с собой детей.

Как сообщили в пятницу Trend в Управлении образования города Баку, родители, которые не смогли зарегистрироваться самостоятельно, с первого апреля могут обратиться в Апелляционные комиссии пять дней в неделю с 10:00 до 16:00.

В Хазарском районе Центры альтернативной регистрации действуют в зданиях муниципалитета, Дома молодежи в Мардакяне, исполнительного представительства поселка Бузовна, муниципалитетов в поселках Зира и Бина. По Сабунчинскому, Хатаинскому и Низаминскому районам - в Центрах поддержки обучения, по Наримановскому району - в Центре учебных технологий Института образования, по Бинагадинскому и Насиминскому районам - в Центрах профессионального развития работников сферы образования, по Сураханскому району - в муниципалитетах поселков Говсан, Гарачухур и Бюлбюля, по Гарадагскому району - в муниципалитетах Гобустана, Мушфигабада, Локбатана, Сахиля и Алята, по Сабаильскому и Ясамальскому - в приемной Управления образования города Баку, по Пираллахинскому району - в Доме молодежи.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )