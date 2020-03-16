Назначены директора Джалилабадской и Астаринской районных больниц
БАКУ /Trend/ - Назначены директора Джалилабадской и Астаринской районных больниц, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Приказом председателя правления Объединения Рамина Байрамлы директором Астаринской районной больницы назначен Амануллаев Огтай Халыг оглу, Джалилабадской районной центральной больницы - Азадханов Эльнур Рамазан оглу.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)
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