В Азербайджане вносится поправка в закон «Об образовании» в связи с обучением детей, потерявших родителей
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане вносится поправка в закон «Об образовании» в связи с обучением детей, потерявших родителей, и лишенных родительской опеки, сообщает в понедельник Trend.
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В Азербайджане вносится поправка в закон «Об образовании» в связи с обучением детей, потерявших родителей
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