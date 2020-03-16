Филиал Ailə TV в Ясамальском районе переехал на новый адрес (ФОТО)

Новый адрес филиала Ailə TV в Ясамальском районе расположен неподалёку от станции метро Эльмляр Академиясы, по улице Шафаята Мехтиева 14Е. Еще шесть филиалов оператора телевизионных услуг Ailə TV и интернет провайдера Ailə NET, расположены в разных районах города Баку. А в городе Гянджа компания представлена одним филиалом.

В связи с обновлением филиала в Ясамале Ailə TV объявила об эксклюзивной акции для жителей этого района. Так, каждый новый абонент кабельного телевидения Ailə TV в Ясамальском районе получит месяц бесплатной подписки. Акция доступна до конца марта текущего года.

Более подробную информацию можно получить на сайте aile.tv или позвонив в центр поддержки абонентов: 012 920.