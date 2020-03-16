Грузия впустила на свою территорию автобус, следующий по маршруту Стамбул - Баку (ВИДЕО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В связи с закрытием пограничного пропускного пункта "Сарп" между Грузией и Турцией в 17:00 15 марта в рамках экстренных мер по недопущению распространения коронавируса въезд в Грузию автобусов, следующих по регулярному рейсу Стамбул – Баку компаний VARDAR и METRO не был разрешен.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственной службе автомобильного транспорта, ввиду особых мер по безопасности разрешение на транзитный проезд через территорию Грузии автобуса перевозчика VARDAR было дано сегодня в 14:30.

По причине того, что проезд автобуса турецкого перевозчика METRO не был разрешен, его пассажиры были обеспечены другим автобусом, представленным Агентством наземного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Пассажиры смогут отдохнуть в автозаправочной станции SOCAR в грузинском городе Ланчхути, будут обеспечены питьем и питанием.

Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана выражает особую благодарность посольству Турции в Азербайджане, Главному управлению по регулированию автомобильных перевозок министерства транспорта и инфраструктуры Турции, Агентству наземного транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии и Государственной нефтяной компании Азербайджана за поддержку и помощь в разрешении проблемы.

В случае затруднений пассажирам и их близким рекомендуется связаться по «горячей линии» Госслужбы: 012 566 52 58.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)