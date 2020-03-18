"Горячая линия" Госагентства по ОМС Азербайджана будет работать и дни праздника Новруз

БАКУ /Trend/ - "Горячая линия" Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) - "1542" будет функционировать и в дни праздника Новруз, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Как отмечается, "горячая линия" Агентства была создана с целью эффективной организации деятельности по рассмотрению обращений граждан в связи с ОМС, повышения эффективности услуг, оказываемых населению, оперативного рассмотрения вопросов, находящихся в компетенции Агентства.

На "горячую линию" Агентства можно позвонить как со стационарных, так и с мобильных телефонов. Граждане могут получить информацию о коронавирусной инфекции, системе ОМС, сборах по страхованию, медучреждениях, которые будут действовать в рамках системы ОМС, о Пакете услуг и др. Также граждане могут выразить свои жалобы, представить предложения касательно деятельности ведомства и медучреждений.

Отметим, что линия колл-центра в связи с коронавирусом (1542-0) действует круглосуточно семь дней в неделю, а другие линии - в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)