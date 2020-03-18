В Азербайджане запущена система ASAN bot (версия 2)

(Первая версия в 13:57)

БАКУ/Trend/ - Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана с целью более удобной передачи информации гражданам о государственных услугах запустило систему ASAN bot, разработанную Центром развития электронного правительства, сообщает в среду Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью Агентства.

ASAN bot – это продукт искусственного интеллекта.

Beta-версия ASAN bot, запущенная как пилотная, будет отвечать на вопросы граждан, связанные с услугами, оказываемыми в центрах службы ASAN и ASAN Kommunal, а также в связи с рядом других проектов.

Посредством ASAN bot граждане в любое время, в режиме 24\7 и из любой точки страны смогут получать оперативный ответ на вопросы о государственных услугах.