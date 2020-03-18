В Азербайджане предложены трехмесячные послабления по оплате кредитов

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров предпринимает оперативные шаги в направлении сведения к минимуму возможного негативного воздействия коронавируса на экономику.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов, комментируя пакет предложений, которые будут подготовлены для сведения к минимуму возможного ущерба предпринимателям.