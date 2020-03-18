В Азербайджане предложены трехмесячные послабления по оплате кредитов
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров предпринимает оперативные шаги в направлении сведения к минимуму возможного негативного воздействия коронавируса на экономику.
Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов, комментируя пакет предложений, которые будут подготовлены для сведения к минимуму возможного ущерба предпринимателям.
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