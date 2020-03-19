Председатель Госагентства по туризму Азербайджана обратился к деятелям отрасли

БАКУ/Trend/ - Председатель Государственного Агентства по туризму Фуад Нагиев обратился к представителям индустрии туризма.

Как сообщает в четверг Trend, в обращении говорится, что распространение вируса COVID-19 привело к закрытию границ почти всех государств, пошатнуло экономики большинства стран. В результате кризиса наибольшие потери несет мировая туристическая индустрия, так как по всему миру закрываются отели, туристические агентства, бизнесмены терпят банкротство, увольняется персонал.

"К сожалению, будучи частью глобальной индустрии, несет потери и туристический сектор Азербайджана. По данным, поступающим из индустрии, в Азербайджане уже имеются факты временного сворачивания бизнеса и увольнения кадров. И это очень печально и прискорбно. Ведь еще в начале года сам Президент Ильхам Алиев отмечал наши успехи, указав, что туризм стал второй, после нефтегазовой сферы, высокодоходной отраслью экономики страны. И мы делали успешные шаги, с каждым годом привлекая в Азербайджан все больше иностранных туристов, развивая внутренний туризм, наращивая инфраструктуру и, самое главное, подготавливая высококвалифицированные кадры", - сказал Нагиев.

Он отметил, что именно общими усилиями можно выйти из сложившейся ситуации.

"Всем известно, что туризм в Азербайджане всегда был и остается в сфере пристального внимания главы государства. Мы это ощущали и будем ощущать всегда и во всем. По поручению главы государства правительственные структуры в ближайшие дни должны подготовить пакеты предложений по сведению к минимуму потерь бизнеса в связи с ограничительными мерами.

В рамках поручения Президента Ильхама Алиева, Государственное агентство по туризму Азербайджана вместе с другими госструктурами подготовило и представило правительству страны пакет предложений по поддержанию туристической индустрии Азербайджана", - отметил Фуад Нагиев.

Он отметил, что самое главное – поддержать сейчас всех и каждого, кто задействован в сфере туризма. Потеря высококвалифицированных кадров может стать невосполнимой утратой для данной индустрии. Этого нельзя допускать.

"Представители государственного и частного секторов, осознавая всю ответственность ситуации и принимаемых решений, должны в эти дни быть вместе во благо страны и развития туристической отрасли.

Прошу вас при принятии тех или иных решений ориентироваться на перспективу, осознавать социальную ответственность. С удовлетворением отмечу, что ряд работодателей уже приняли наши рекомендации о сохранении рабочих мест.

Следует отметить, что в начале XXI века мировая туристическая индустрия уже несколько раз сталкивалась с глобальными кризисами. Это было, к примеру, и после 11 сентября 2001 года, и в 2003 году, когда разбушевался SARS, и в 2009 году во время глобального экономического кризиса.

Туристическая сфера Азербайджана очень молодая и такие кризисы для нее неблагоприятны, но новейшая мировая история демонстрирует, что после каждого падения туризм восстанавливается и стремительно развивается. Безусловно, и на этот раз будет так же.

Кризис обязательно пройдет. Мы преодолеем его совместными усилиями. Но это будет более эффективно и быстро, если мы сможем сохранить профессиональные кадры", - сказал Фуад Нагиев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)