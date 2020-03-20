Суды Азербайджана отложат рассмотрение многих дел в связи с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялось заседание Пленума Верховного суда Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в пресс-службе Верховного суда, в ходе заседания было принято Постановление о необходимых к исполнению в судах мерах для пресечения распространения в Азербайджане коронавирусной инфекции COVİD-19.

Тем самым судам Азербайджана рекомендовано временно отложить рассмотрение всех находящихся в исполнении дел за исключением подлежащих незамедлительному рассмотрению или не требующих процедуры судебного рассмотрения.

Постановление действительно с 20 марта по 20 апреля.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.