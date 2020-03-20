Азербайджанские солдаты поздравят с праздником семьи по видеосвязи (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В связи с рекомендациями Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана в воинских частях временно приостановлены встречи солдат с родными.

Как сообщили в пятницу Trend в министерстве обороны, по соответствующему указанию министра в период праздника Новруз будет организована видеосвязь между воинскими частями и квартирами солдат, чтобы военнослужащие могли поздравить членов своих семей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)