Фонд Университета ADA пожертвовал 100 000 AZN Фонду поддержки борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Фонд Университета ADA также подключился к мерам, осуществляемым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).
Как передает Trend со ссылкой на сообщение вуза, Фонд пожертвовал 100 000 AZN Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.
Таким образом, Университет внес свой вклад в мероприятия, осуществляемым для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране.
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