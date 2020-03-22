Фонд Университета ADA пожертвовал 100 000 AZN Фонду поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Фонд Университета ADA также подключился к мерам, осуществляемым в Азербайджане в рамках борьбы с пандемией коронавируса (COVID-19).

Как передает Trend со ссылкой на сообщение вуза, Фонд пожертвовал 100 000 AZN Фонду поддержки борьбы с коронавирусом, созданный соответствующим указом Президента Ильхама Алиева.

Таким образом, Университет внес свой вклад в мероприятия, осуществляемым для предотвращения распространения коронавируса в нашей стране.