Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана переведет средства в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана присоединяется к мерам, осуществляемым в стране в рамках борьбы с угрозой коронавирусной инфекции.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на Госкомитет.

Согласно информации, Госкомитет переведет в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом 200 тысяч манатов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)