В Баку между станциями метро начали курсировать экспресс-автобусы (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Сегодня с 06:00 в Баку пассажиров стали обслуживать специальные экспресс-автобусы M1 и M2, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
В связи с тем, что Оперативный штаб при Кабмине ввел особый режим карантина на территории страны, между станциями метро курсируют экспресс-автобусы M1 и M2.
Пассажирам рекомендуется максимально избегать использования метро в пользу наземного транспорта.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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