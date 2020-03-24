В Баку между станциями метро начали курсировать экспресс-автобусы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня с 06:00 в Баку пассажиров стали обслуживать специальные экспресс-автобусы M1 и M2, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В связи с тем, что Оперативный штаб при Кабмине ввел особый режим карантина на территории страны, между станциями метро курсируют экспресс-автобусы M1 и M2.

Пассажирам рекомендуется максимально избегать использования метро в пользу наземного транспорта.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)