В Азербайджане достаточно медицинских принадлежностей для борьбы с коронавирусом - министр

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане достаточно медицинских принадлежностей и лекарств для борьбы с коронавирусом.

Как сообщает Trend, об этом в программе "Hədəf" на канале АзТв сказал министр здравоохранения Огтай Ширалиев.

Министр отметил, что в Азербайджан дополнительно поставляются медицинские средства. В результате принятых мер ситуация в Азербайджане стабильная.

"Мировой опыт показывает, что ситуация в странах, где не принимаются необходимые меры, хуже. Однако в результате своевременных мер, принятых в Азербайджане, ситуация находится под контролем. Решения, принятые Оперативным штабом, являются важными и должны соблюдаться. Цель решений - предотвратить заражение и защитить здоровье граждан", - сказал Ширалиев.

Министр добавил, что граждане должны быть ответственны и соблюдать принятые решения.

(Автор: Эльчин Мехтиев)