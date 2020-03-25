На сегодняшний день в Азербайджан из разных стран были возвращены около 10 тысяч граждан

БАКУ /Trend/ - Осуществляется возвращение граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в рамках установленного графика и с размещением в карантинный режим. Предпочтение отдается семьям с малолетними детьми, пожилым людям, людям, нуждающимся в медицинской помощи и женщинами, передает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день обеспечено возвращение в Азербайджан около 10 000 граждан Азербайджанской Республики из разных стран специальными чартерными рейсами.