Ограничен въезд и выезд из районов Азербайджана

Общество 27 марта 2020 16:07 (UTC+04:00)
Ограничен въезд и выезд из районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - После Баку, Сумгайыта и Абшеронского района ограничен въезд и выезд также в другие города и районы Азербайджана.

Об этом в пятницу сообщил Trend руководитель пресс-службы МВД Эхсан Захидов.

По его словам, этот шаг предпринят для обеспечения безопасности и защиты здоровья людей в рамках особого режима карантина.

Напомним, с 24 марта по 20 апреля в Азербайджане действует особый карантинный режим в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Согласно правилам особого режима, людям старше 65 лет запрещается выходить из дома, и в соответствии с законодательством обеспечивается оказание социальных услуг одиноким людям из этой категории. За исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-восстановительной и спасательной служб, а также грузовиков, выезд и въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район ограничен, запрещено собираться в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, в парках и других местах группами более 10 человек.

(Текст: Турал Гараджаев)

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