В Баку ограничено движение экспресс-автобусов в направлении аэропорта
БАКУ /Trend/ - Учитывая, что с целью пресечения угрозы распространения коронавирусной инфекции COVİD-19 в Азербайджане, отменено большинство внутренних и международных авиарейсов, внесены изменения и в график движения экспресс-автобусов в направлении Аэропорт - станция метро "28 Мая", передает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Согласно информации, перевозки экспресс-линией будут осуществляться по четвергам одним автобусом. Автобус будет отправляться со станции метро "28 Мая" в 08:00, 10:30 и 16:30. Данный график определен в соответствии со временем вылета рейсов Баку - Москва, Баку – Нахчыван и Баку – Лондон.
(Текст: Турал Гараджаев)
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