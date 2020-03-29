Установлена личность человека, нанесшего ущерб природе в размере 4500 манатов
БАКУ /Trend/ - Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов в связи с вырубкой деревьев вдоль дороги Гапанлы-Тезекенд Шамкирского района, была рассмотрена на месте сотрудниками местной структуры министерства.
Как сообщили Trend в воскресенье в пресс-службе министерства, в ходе осмотра территории был установлен факт вырубки шести тутовых деревьев. Сумма ущерба природе составляет 4500 манатов.
В ходе расследования установлено, что деревья были вырублены жителем села Гапанлы Шамкирского района Рамизом Мусаевым. По факту составлен акт.
Собранные по данному факту документы были направлены в районную прокуратуру для дачи правовой оценки и принятия мер в рамках законодательства.
(Автор: Ильхама Исабалаева)
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