В Баку организуются еще 5 экспресс-маршрутов (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В связи с ограничением работы станций метро в рамках особого карантинного режима Бакинское транспортное агентство (БТА) организует дополнительно еще 5 специальных экспресс-маршрутов, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Агентство.

С завтрашнего дня по маршрутам M3, M4, M5, M6 и M7 будут курсировать автобусы ООО BakuBus.

Автобусы будут останавливаться на остановках, выделенных для экспресс-маршрутов, с интервалами в зависимости от потребностей пассажиров.

Маршруты организованы в нижеследующем порядке:

1. M3 – станция метро «Кёроглу» – станция метро «28 Мая»;

2. M4 – станция метро «20 Января» – парк Самеда Вургуна;

3. M5 – станция метро «Кёроглу» – станция метро «20 Января»;

4. M6 – станция метро «Ахмедли» – парк Самеда Вургуна;

5. M7 – станция метро «Иншаатчылар» – станция метро «Нариман Нариманов».

Автобусы по этим маршрутам будут работать с 09:00 до 17:00 часов.

График работы организованных ранее экспресс-маршрутов M1 и M2 остается неизменным, то есть, с 06:00 до 22:00 часов.

В БТА также добавили, что движение пассажирских автобусов регулярных маршрутов тоже будет продолжено в обычном режиме. Число выпускаемых на линию автобусов будет регулироваться в зависимости от пассажиропотока.

"Просьба к пассажирам – без надобности из дома не выходить", - призвали в БТА.

Важно, чтобы была обеспечена доставка пассажиров, работающих в специальных больницах и карантинных пунктах, а также в сферах, важных с точки зрения обеспечения жизнедеятельности.

Маршруты свяжут больницы и объекты карантина, а также другие необходимые территориальные пункты.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)