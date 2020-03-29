На дороге в Бибиэйбат временно ограничивается движение транспорта
БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтно-восстановительными работами временно ограничивается движение по новой дороге от мечети в Бибиэйбате в направлении столицы.
Как сообщили в воскресенье Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, движение транспортных средств будет организовано через территорию жилого массива "20-й участок".
Ограничения будут в силе несколько дней, до окончания ремонтных работ.
(Текст: Турал Гараджаев)
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