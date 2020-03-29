На дороге в Бибиэйбат временно ограничивается движение транспорта

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтно-восстановительными работами временно ограничивается движение по новой дороге от мечети в Бибиэйбате в направлении столицы.

Как сообщили в воскресенье Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, движение транспортных средств будет организовано через территорию жилого массива "20-й участок".

Ограничения будут в силе несколько дней, до окончания ремонтных работ.

(Текст: Турал Гараджаев)